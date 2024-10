Marvel prezentuje swoje nowe seriale i ogłasza daty premier. Pierwsze spojrzenie na Daredevila i Wonder Mana

Na 2025 rok studio przygotowało łącznie sześć oryginalnych produkcji, w tym wspomniany serial o Spider-Manie, a także Daredevil: Born Again, Ironheart, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies i Wonder Man, którego premiera zaplanowana jest na samą końcówkę przyszłego roku. Do tego fani MCU otrzymają trzy kinowe filmy, a wszystkie z nich zdążą zadebiutować na Disney+ jeszcze w 2025 roku. Szykuje się więc prawdziwa uczta dla widzów, którzy nie mogą odpuścić sobie żadnej superbohaterskiej produkcji.