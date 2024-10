Nowe produkcje Marvela zyskały oficjalne loga. Zdradzono również daty premier

Chociaż Marvel skupia się już na produkcji Avengers: Doomsday oraz Secret Wars i właśnie z tego powodu odsunięto na bok niektóre projekty, jak Blade, czy Nova, to w studiu wciąż trwają prace nad niektórymi z pobocznych seriali. Jednym z nich jest Wonder Man, który powstaje już od kilku lat i wciąż nie ma daty premiery. Za projekt odpowiedzialny jest Destin Daniel Cretton, czyli reżyser Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, który także stanie za kamerą Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem. Marvel powoli przygotowuje się do ujawnienia pierwszych informacji o tym projekcie i z tego powodu udostępniono nowe logo Wonder Mana.

Marvel – nowe loga seriali

Ujmując to najprościej, logo serialu jest zwykłe i mało wyróżniające się. W ostatnich miesiącach mamy wyraźny trend uproszczania oficjalnych logotypów nowych produkcji Marvela i ten sam zbieg uczyniono m.in. z Thunderbolts*. Niektórym fanom MCU nowe logo Wonder Mana się nie podoba i woleliby nieco bardziej charakterystyczną czcionkę oraz kolory.