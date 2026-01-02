Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel pokazuje nowy zwiastun Wonder Mana. Czy ten bohater ma siłę przebicia?

Jakub Piwoński
2026/01/02 13:30
Premiera nowego serialu w ramach MCU już w styczniu.

Marvel Studios odsłania kolejne karty. Do sieci trafił nowy zwiastun serialu Wonder Man, nadchodzącej produkcji MCU przygotowywanej dla Disney+. To następny test dla filmowo-serialowego uniwersum, które w ostatnich latach szuka świeżej energii i bohaterów zdolnych przyciągnąć widzów na dłużej. Czy Wonder Man ma na to szansę?

Wonder Man – zobacz zwiastun nowego serialu Marvela

Za serial odpowiada Destin Daniel Cretton, reżyser Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, wspierany scenariuszowo przez Andrew Guesta, znanego m.in. z pracy przy Brooklyn 9-9. W tytułowej roli występuje Yahya Abdul-Mateen II – aktor, który zdążył już zaznaczyć swoją obecność zarówno w kinie superbohaterskim (Aquaman), jak i ambitniejszych projektach (Watchmen, Candyman).

Serialowa wersja Wonder Mana ma czerpać z komiksowego pierwowzoru Simona Williamsa, postaci obecnej w Marvelu od lat 60., ale jednocześnie nadać jej nowoczesny, meta-filmowy charakter. Bohater ma być aktorem uwikłanym w przemysł rozrywkowy, który stopniowo odkrywa swoje nadludzkie możliwości.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Ben Kingsley, Arian Moayed i Olivia Thirlby. Wonder Man zadebiutuje na Disney+ w styczniu 2026 roku. Czy nowy gracz w MCU okaże się czymś więcej niż ciekawostką? To się dopiero okaże.

Popkultura
Disney
Marvel
MCU
Wonder Man
Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:38

MCU próbujące być samokrytyczne (superhero fatigue) poprzez tworzenie samoparodii? Czy może być coś bardziej żałosnego i cringe-owego?

Przypominam włodarzom MCU że to wy sami doprowadziliście do takiego stanu rzeczy... a wystarczyło po prostu adaptować scenariusze uznanych komiksów (takich ponad 10 letnich, nie tego ścierwa co wypuszczono później) i nie bawić się w "all new Marvel". Wtedy nie bylibyście tu gdzie jesteście.




