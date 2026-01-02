Marvel pokazuje nowy zwiastun Wonder Mana. Czy ten bohater ma siłę przebicia?

Marvel Studios odsłania kolejne karty. Do sieci trafił nowy zwiastun serialu Wonder Man, nadchodzącej produkcji MCU przygotowywanej dla Disney+. To następny test dla filmowo-serialowego uniwersum, które w ostatnich latach szuka świeżej energii i bohaterów zdolnych przyciągnąć widzów na dłużej. Czy Wonder Man ma na to szansę?

Wonder Man – zobacz zwiastun nowego serialu Marvela

Za serial odpowiada Destin Daniel Cretton, reżyser Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, wspierany scenariuszowo przez Andrew Guesta, znanego m.in. z pracy przy Brooklyn 9-9. W tytułowej roli występuje Yahya Abdul-Mateen II – aktor, który zdążył już zaznaczyć swoją obecność zarówno w kinie superbohaterskim (Aquaman), jak i ambitniejszych projektach (Watchmen, Candyman).