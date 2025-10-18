Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel odsłania największą słabość Doctora Dooma – po 63 latach w końcu go złamano

Jakub Piwoński
2025/10/18 19:30
Wizerunek bezwzględnego złoczyńcy właśnie się pokruszył.

W najnowszym numerze komiksu One World Under Doom Marvel ukazał moment, który może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegamy Doctora Dooma. Po dziesięcioleciach budowania jego wizerunku jako jednego z najpotężniejszych i najbardziej nieugiętych złoczyńców uniwersum, seria ujawniła jego największą słabość – miłość do swojej chrześnicy, Valerii Richards.

Marvel odsłania największą słabość Doctora Dooma

Jak przypomina Comicbook.com, w historii Doom osiągnął coś, co wydawało się niemożliwe – jako nowy Sorcerer Supreme przejął władzę nad całym światem, pokonując wszystkich superbohaterów. Jednak jego triumf okazał się pyrrusowy. W decydującym momencie walki, gdy roztrzaskał swoją zbroję na tysiące fragmentów i posłał je przeciw herosom, przypadkowo zabił Valerię, jedyną osobę, którą naprawdę kochał.

Chwilę wcześniej dziewczyna próbowała przemówić mu do rozsądku w sferze astralnej, apelując do resztek człowieczeństwa swojego „Wujka Dooma”. On jednak odrzucił jej błagania, wierząc, że w końcu zrozumie jego motywy. Scena śmierci Valerii jest brutalna i emocjonalnie rozdzierająca – Doom patrzy w osłupieniu, jak jego ukochana chrześnica ginie z jego ręki, a jej ostatnie słowa wybrzmiewają jak ostateczny wyrok.

To wydarzenie pokazuje, że nawet najbardziej nieustraszony tyran może upaść nie przez swoich wrogów, lecz przez własne emocje. Doom przegrał nie z Avengers, a z samym sobą – i to właśnie jego człowieczeństwo może okazać się jego zgubą.

Niektórzy fani już spekulują, że motyw miłości i tragedii może zostać przeniesiony do nadchodzącego filmu Avengers: Doomsday, w którym Victor von Doom ma być głównym antagonistą. Przypomnijmy, że w rolę Dooma wcieli się Robert Downey Jr. W takim wypadku jego interpretacja może pokazać nie tylko potęgę, ale i słabość postaci – tę samą, którą Marvel właśnie ujawnił po 63 latach.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/marvel-just-proved-doctor-dooms-biggest-weakness-after-63-years/

Tagi:

Popkultura
Marvel
komiks
MCU
Doktor Doom
Avengers: Doomsday
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


