Marvel i Sony połączą siły w nietypowym filmie o Spider-Manie? To byłby prawdziwy hit

Radosław Krajewski
2026/03/10 11:50
Ta produkcja zarobiłaby jeszcze więcej pieniędzy niż Deadpool & Wolverine.

Spider-Man oraz Wolverine to jedni z najpopularniejszych bohaterów w historii Marvela. W komiksach wielokrotnie spotykali się zarówno jako sojusznicy, jak i rywale. Mimo to do tej pory nigdy nie pojawili się razem w jednym filmie kinowym. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że w przyszłości może się to zmienić.

Spider-Man
Spider-Man

Spider-Man & Wolverine – czy film powstanie?

Według nieoficjalnych informacji Marvel Studios oraz Sony Pictures są zainteresowane realizacją produkcji, w której obaj bohaterowie wystąpiliby wspólnie. Taki projekt miałby połączyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci uniwersum Marvela z legendarnym mutantem znanym z serii o X-Menach.

Na razie nie wiadomo, na jakim etapie znajdują się rozmowy ani czy projekt faktycznie powstanie. Jeśli jednak plan zostałby zrealizowany, w roli Spider-Mana najprawdopodobniej zobaczylibyśmy Toma Hollanda, choć nie można wykluczyć także powrotu Andrew Garfielda. Z kolei Wolverine wciąż jest kojarzony przede wszystkim z Hugh Jackmanem, który w ostatnich latach ponownie wciela się w tę postać.

Spekuluje się również, że pierwsze wspólne pojawienie się obu bohaterów może nastąpić wcześniej. Plotki wskazują na film Avengers: Doomsday, który miałby rozpocząć się sceną starcia Spider-Mana i Wolverine’a w jednym z równoległych światów.

Film rozpoczyna się od walki Spider-Mana Tobeya Maguire’a z Wolverine’em Hugh Jackmana, zanim obaj zginą w momencie zniszczenia wszechświata, w którym się znajdują. Wszyscy zabici bohaterowie powrócą pod koniec filmu, jednak nie będą pamiętać swoich poprzednich żyć.

Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, natomiast Avengers: Secret Wars zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/spider_man/rumor-marvel-and-sony-interested-in-developing-a-spider-man-wolverine-movie---spoilers-a226747

Tagi:

Popkultura
Marvel
Spider-Man
superbohaterowie
Avengers
Sony Pictures
MCU
Tom Holland
Wolverine
Marvel Studios
Hugh Jackman
Avengers: Secret Wars
crossover
Avengers: Doomsday
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

