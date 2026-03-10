Marvel i Sony połączą siły w nietypowym filmie o Spider-Manie? To byłby prawdziwy hit

Ta produkcja zarobiłaby jeszcze więcej pieniędzy niż Deadpool & Wolverine.

Spider-Man oraz Wolverine to jedni z najpopularniejszych bohaterów w historii Marvela. W komiksach wielokrotnie spotykali się zarówno jako sojusznicy, jak i rywale. Mimo to do tej pory nigdy nie pojawili się razem w jednym filmie kinowym. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że w przyszłości może się to zmienić. Spider-Man & Wolverine – czy film powstanie? Według nieoficjalnych informacji Marvel Studios oraz Sony Pictures są zainteresowane realizacją produkcji, w której obaj bohaterowie wystąpiliby wspólnie. Taki projekt miałby połączyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci uniwersum Marvela z legendarnym mutantem znanym z serii o X-Menach.

Na razie nie wiadomo, na jakim etapie znajdują się rozmowy ani czy projekt faktycznie powstanie. Jeśli jednak plan zostałby zrealizowany, w roli Spider-Mana najprawdopodobniej zobaczylibyśmy Toma Hollanda, choć nie można wykluczyć także powrotu Andrew Garfielda. Z kolei Wolverine wciąż jest kojarzony przede wszystkim z Hugh Jackmanem, który w ostatnich latach ponownie wciela się w tę postać. Wczytywanie ramki mediów.

Spekuluje się również, że pierwsze wspólne pojawienie się obu bohaterów może nastąpić wcześniej. Plotki wskazują na film Avengers: Doomsday, który miałby rozpocząć się sceną starcia Spider-Mana i Wolverine’a w jednym z równoległych światów. Film rozpoczyna się od walki Spider-Mana Tobeya Maguire’a z Wolverine’em Hugh Jackmana, zanim obaj zginą w momencie zniszczenia wszechświata, w którym się znajdują. Wszyscy zabici bohaterowie powrócą pod koniec filmu, jednak nie będą pamiętać swoich poprzednich żyć. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, natomiast Avengers: Secret Wars zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.