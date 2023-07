Marvel: co złego to nie my, patrzcie co wyrabiają scenarzyści i aktorzy

Marvel postanowił wydać oświadczenie w sprawie strajków scenarzystów i aktorów. Wygląda na to, że studio nie ma sobie nic do zarzucenia.

Jak wiecie, zarówno związki zawodowe pisarzy, jak i aktorów są w trybie pełnego strajku i prawie każdy głośny projekt rozwijany w Hollywood został wstrzymany. Należą do nich, między innymi, wszystkie produkcje Marvel Studios, takie jak: Deadpool 3, Daredevil: Born Again, Agatha: Coven of Choas, Captain America: Brave New World, Wonder Man czy Thunderbolts. W Hollywood nastały teraz dziwne czasy.

Szefowie Marvel Studios, Kevin Feige i Louis D’Esposito, wydali wspólne oświadczenie skierowane do pracowników, w którym odnoszą się do opóźnień w produkcji spowodowanych równoczesnymi strajkami scenarzystów i aktorów. Są rozczarowani opóźnieniami, ale jednocześnie uznali, że takie wyzwania są częścią biznesu.

Zdajemy sobie sprawę, ile wszyscy zrobiliście w swoich konkretnych projektach i to rozczarowujące, gdy starannie opracowane plany muszą ulec zmianie, ale ciągłe zmiany są naturą działalności produkcyjnej, a naszym zespołom nie są obce nieoczekiwane wyzwania i stawianie im czoła. Głęboko doceniamy wszystkie wysiłki, aby jak najlepiej wykorzystać sytuację i wszyscy możemy mieć nadzieję, że nowa umowa zostanie wkrótce sfinalizowana, abyśmy mogli wznowić wspaniałą pracę, którą wykonujemy.

Marvel chce przeczekać strajk scenarzystów i aktorów

Nie widać w słowach szefów Marvela żalu ani propozycji rozwiązania tematu. Wskazuje on winowajców i daje do zrozumienia, że poczekamy na rozwiązanie sprawy. Problem jest naprawdę spory, a strony są tak daleko od siebie w rozmaitych kwestiach, że osiągnięcie jakiegoś kompromisu będzie trudne i zajmie trochę czasu.