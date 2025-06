Martin Scorsese nie chodzi więcej do kina. Powód jest nam wszystkim doskonale znany

Zapytałem mistrza, dlaczego już nie chodzi do kina i wtedy wybuchnął jak w Wściekłym Byku opowiada Travers. Nie mógł znieść ludzi gadających przez telefon podczas seansu, wychodzących po napoje i popcorn, generujących tyle hałasu, że zagłuszają aktorów. Powiedziałem mu wtedy: Marty, przecież my też nie zawsze byliśmy cicho jako dzieciaki.

Może i tak. Ale kiedy my gadaliśmy, to zawsze o filmie. O tym, co się dzieje, o tym, co zobaczyliśmy. To było coś, czym się żyło – odpowiedział Scorsese.