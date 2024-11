Jak podaje Variety, szwedzki gigant branży rozrywkowej Embracer, właściciel praw do Władcy Pierścieni, odnotował 10-procentowy spadek sprzedaży w segmencie rozrywki w drugim kwartale 2024 roku. W całej grupie gier sprzedaż netto spadła o 21% do 8,6 mld SEK (782 mln USD), a skorygowany zysk operacyjny zmniejszył się o 33% do 109 mln USD. Embracer przypisał słabsze wyniki w dziale Middle-earth Enterprises „niższej aktywności” oraz trudnym wynikom porównawczym z poprzednim rokiem, choć wyższe niż oczekiwano przychody z filmów częściowo złagodziły sytuację.

Marka Władca Pierścieni chwieje się na swych nogach? Embracer odnotowuje spadek w sprzedaży

Firma zwróciła uwagę na brak nowych wydań gier związanych z marką Tolkiena, co wpłynęło na wyniki finansowe. Pomimo tego gra The Lord of the Rings: Return to Moria, wydana w tym roku, osiągnęła wyniki nieznacznie powyżej oczekiwań. W segmencie gier na PC i konsole spadek sprzedaży netto sięgnął aż 46%, co Embracer tłumaczy opóźnieniami w premierach oraz trudnym porównaniem do ubiegłorocznych sukcesów takich jak Remnant II i Payday 3.