Gandalf się pomylił? Powstaje nie jeden, a dwa odrębne filmy ze świata Władcy Pierścieni

Jakiś czas temu informowaliśmy, że aktor wcielający się w Gandalfa, Ian McKellen, potwierdził, że został zaproszony do udziały w nowych filmach ze świata Władcy Pierścieni. Albo aktor się pomylił, albo źle zrozumiano jego słowa, bo z informacji, jaka funkcjonowała w mediach w ostatnim czasie wynikało, że nowy film – The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum – ma być nie jednym, a dwoma filmami. Owszem, Ian McKellen miał rację mówiąc, że powstaje nie jeden film, a dwa filmy. Ale tylko jednym z nich jest The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Drugi projekt jest odrębny i póki co jest owiany tajemnicą.

Będzie kolejny, nowy film ze świata Władcy Pierścieni