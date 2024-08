Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów ma pierwszy zwiastun. Wizualnie nadal nie przekonuje

Warner Bros. udostępniło pierwszy zwiastun z nadchodzącego filmu anime z Władcy Pierścieni. Widzowie nie są przekonani, co do oprawy wizualnej.

Historia we Władcy Pierścieni: Wojna Rohirrimów rozgrywa się na 183 lata przed wydarzeniami opisanymi w oryginalnej trylogii filmowej i opowiada o losach rodu Helma Hammerhanda, legendarnego króla Rohanu. Nagły atak Wulfa, sprytnego i bezwzględnego lorda Dunlendingów szukającego zemsty za śmierć swojego ojca, zmusza Helma i jego lud do śmiałego, ostatniego ataku w starożytnej twierdzy Hornburg – potężnej fortecy, która później stanie się znana jako Helmowy Jar. Znajdując się w coraz bardziej desperackiej sytuacji, Héra, córka Helma, musi znaleźć w sobie wolę poprowadzenia ruchu oporu przeciwko śmiercionośnemu wrogowi, którego celem jest jego całkowite zniszczenie.

Reżyserem filmu jest Kenji Kamiyama, który wcześniej pracował nad Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Higashi no Eden, Blade Runner: Black Lotus oraz Gwiezdne wojny: Wizje. W obsadzie głosowej znaleźli się: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto, Shaun Dooley, Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna oraz Janine Duvitski.

Przypomnijmy, że Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów zadebiutuje w kinach już 13 grudnia bieżącego roku.