Marka Serious Sam niespodziewanie powraca.

Maciej Petryszyn
2026/03/26 18:16
Po 4 latach przerwy Serious Sam powraca. Pora na kolejną rozróbę, aczkolwiek w tym razem w nieco odmiennej stylistyce, która niekoniecznie wszystkim przypadnie do gustu.

Zapowiedziane podczas Xbox Partner Preview Serious Sam: Shatterverse to bowiem tytuł roguelite stworzony z myślą o kooperacji. Do tego styl, w jakim stworzono Shatterverse, ma charakter o wiele bardziej komiksowy niż dotychczas. Nie ma zatem mowy o bardziej realistycznym ukazaniu otoczenia, które w połączeniu ze zniszczeniem sianym przez gracza tworzyło absurdalną mieszankę. Ale może w tym szaleństwie jest metoda? Zagramy na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S, ale nie wiadomo kiedy.

Serious Sam: Shatterverse
Serious Sam: Shatterverse

Serious Sam nie jest sam. Bo gramy w kooperacji

Serious Sam: Shatterverse to kooperacyjny FPS z gatunku roguelite dla 1–5 graczy. Przebijaj się przez zmieniające się wszechświaty, kumuluj szalone wzmocnienia, naginaj zasady dzięki modyfikatorom rozgrywki i poluj na najgroźniejsze siły Mentala. Padaj szybko. Wracaj z jeszcze większym hukiem.

Gra zmierza na Xbox Series X|S oraz Xbox na PC jako tytuł wspierający usługę Xbox Play Anywhere.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:08

Ok, jak można w 2026 pokazać coś, co wygląda gorzej niż oryginalna gra sprzed 25 lat? 




