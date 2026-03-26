Marka Serious Sam niespodziewanie powraca.

Zapowiedziane podczas Xbox Partner Preview Serious Sam: Shatterverse to bowiem tytuł roguelite stworzony z myślą o kooperacji. Do tego styl, w jakim stworzono Shatterverse, ma charakter o wiele bardziej komiksowy niż dotychczas. Nie ma zatem mowy o bardziej realistycznym ukazaniu otoczenia, które w połączeniu ze zniszczeniem sianym przez gracza tworzyło absurdalną mieszankę. Ale może w tym szaleństwie jest metoda? Zagramy na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S, ale nie wiadomo kiedy.

Serious Sam: Shatterverse to kooperacyjny FPS z gatunku roguelite dla 1–5 graczy. Przebijaj się przez zmieniające się wszechświaty, kumuluj szalone wzmocnienia, naginaj zasady dzięki modyfikatorom rozgrywki i poluj na najgroźniejsze siły Mentala. Padaj szybko. Wracaj z jeszcze większym hukiem.

Gra zmierza na Xbox Series X|S oraz Xbox na PC jako tytuł wspierający usługę Xbox Play Anywhere.