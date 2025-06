Marka Hattori Hanzo to coś więcej niż tylko repliki katan...

Jesteś wielkim fanem japońskiej kultury, a brakuje czegoś do wystroju? A może poszukujesz idealnej repliki do sesji zdjęciowej czy uzupełnienia swojego cosplayu?

W ostatnim czasie osoby uwielbiające popkulturę związaną z Japonią nie mają powodu do narzekań. Niedawno swoją premierę miała gra Assassin’s Creed: Shadows, na horyzoncie powoli pojawia się Ghost of Yotei, a niedawno zapowiedziana została m.in. gra Nioh 3. Z drugiej strony nadal nie milkną echa po pierwszym sezonie serialu „Shogun” na Disney Plus.

Marka Hanzo Hattori w sklepie bron.pl

Każdą z tych rzeczy łączy nie tylko Japonia jako taka, ale wiele innych nawiązań do kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. Jednym z nich są m.in. kultowe japońskie miecze. Marka Hattori Hanzo specjalizuje się w produkcji replik japońskich katan z wysokiej jakości materiałów dbając o wszelkie detale, które będą przypominały o uwielbianych przez ciebie filmach, serialach bądź grach. Sama nazwa firmy nawiązuje nie tylko do postaci znanej z filmu „Kill Bill” w reżyserii Quentina Tarantino, ale również postaci historycznej z XVI wieku – miecznika znanego jako Masanari. Postaci dzierżących katany w popkulturze było wiele, a historie z nimi związane inspirują kolejnych twórców do tworzenia kolejnych legend.

Marka Hattori Hanzo to nie tylko odzwierciedlanie katan z produkcji takich jak wspomniany wcześniej „Kill Bill” czy „Ostatni Samuraj”, ale również akcesoriów pozwalających na idealną ekspozycję oraz dopełnienie wystroju pomieszczenia. Tutaj znajdziesz je bez problemu: