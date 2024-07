Dziesięciu Samurajów, czyli o legendarnych postaciach w popkulturze słów kilka!

Powiedzieć, że samurajów w popkulturze jest wielu to jak nic nie powiedzieć. Zainteresowanie bowiem takimi klimatami zawsze było dość mocne wśród geeków bez względu na to czy zaczęło się ono od popularnego ostatnimi czasy serialu „Shogun” na Disney Plus, filmu „Ostatni Samuraj” z Tomem Cruisem, grą Total War: Shogun… czy nawet starym oraz mocno kiczowatym obrazem „Gliniarz samuraj”. Kto bowiem nie zna kultowego wyjaśnienia co po japońsku oznacza słowo „katana”?