Mark Hoppus wspomina rywalizację Blink-182 z Green Day podczas trasy w 2002 roku. To było pomocne dla jego zespołu

Muzyk określił wspomnianą rywalizację jako "muzyczną bitwę", która w znaczący sposób pomogła Blink-182 rozwinąć skrzydła w kluczowym momencie ich kariery. Trasa, która połączyła weteranów pop-punku z jego nową falą, miała nietypową strukturę, bowiem to Blink-182 zamykało każdy koncert, mimo że Hoppus dorastał jako ogromny fan Green Day.

Dosłownie czekałem na dzień, w którym Dookie miało się ukazać. Stałem w kolejce, żeby je kupić.

W 2002 roku Blink-182 byli u szczytu popularności dzięki sukcesowi albumu “Take Off Your Pants and Jacket”, który zajął pierwsze miejsce na listach przebojów. Tymczasem Green Day znajdowało się w nieco spokojniejszym okresie, czyli zaraz po premierze Warning z 2000 roku, ale jeszcze przed eksplozją popularności American Idiot w 2004. Ta różnica stworzyła nieformalną, ale silnie odczuwalną konkurencję sceniczną.