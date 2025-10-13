Mark Hamill wskazuje największy problem Luke’a Skywalkera. Teraz nie ma jak tego naprawić

Aktor uważa, że to stracona szansa dla tej postaci.

Luke Skywalker nadal pozostaje istotną postacią rozbudowanego świata Gwiezdnych wojen. Postać grana przez Marka Hamilla, stała się swego rodzaju symbolem całej marki. W najnowszym wywiadzie aktor wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu do swojej roli, jasno wskazując, dlaczego Luke nie potrzebuje już nowych rozdziałów.

Gwiezdne wojny – Luke Skywalker otrzymał tylko początek i koniec, uważa Mark Hamill

W rozmowie w podcaście Variety Awards Circuit Hamill podkreślił, że choć z sentymentem patrzy na przeszłość, nie czuje potrzeby dalszego rozwijania historii Skywalkera. Dodał, że jego bohater nie otrzymał na ekranie odpowiedniej liczby minut, aby zaprezentować jego dalsze losy po Powrocie Jedi, ale przed Przebudzeniem Mocy.