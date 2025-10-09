Mario & Wario po raz pierwszy poza Japonią. Nowe gry w Nintendo Switch Online

Nintendo ogłosiło nową aktualizację katalogu gier dostępnych w usłudze Nintendo Switch Online. W tym miesiącu subskrybenci mogą liczyć na trzy tytuły pochodzące z kultowej konsoli Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Nintendo Switch Online – październikowe nowości w subskrypcji

Najciekawszą z nowości jest Mario & Wario, które po raz pierwszy trafia na Zachód. Do tej pory produkcja była dostępna wyłącznie w Japonii, a teraz została przetłumaczona na język angielski z myślą o graczach korzystających z Nintendo Switch Online. To unikalna okazja, by sprawdzić tytuł, który dotąd pozostawał egzotyczną ciekawostką w katalogu Nintendo.