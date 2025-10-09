Zaloguj się lub Zarejestruj

Mario & Wario po raz pierwszy poza Japonią. Nowe gry w Nintendo Switch Online

Mikołaj Berlik
2025/10/09 13:30
Nintendo ogłosiło październikową aktualizację swojej usługi subskrypcyjnej. Gracze otrzymali trzy nowe tytuły ze SNES.

Nintendo ogłosiło nową aktualizację katalogu gier dostępnych w usłudze Nintendo Switch Online. W tym miesiącu subskrybenci mogą liczyć na trzy tytuły pochodzące z kultowej konsoli Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online – październikowe nowości w subskrypcji

Najciekawszą z nowości jest Mario & Wario, które po raz pierwszy trafia na Zachód. Do tej pory produkcja była dostępna wyłącznie w Japonii, a teraz została przetłumaczona na język angielski z myślą o graczach korzystających z Nintendo Switch Online. To unikalna okazja, by sprawdzić tytuł, który dotąd pozostawał egzotyczną ciekawostką w katalogu Nintendo.

Pozostałe gry w ofercie to Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind oraz Fatal Fury Special. Pierwsza z nich to klasyczna platformówka o przygodach Bubsy’ego, znanego z kontrowersyjnych występów w latach 90., zaś druga – bijatyka z piętnastoma grywalnymi postaciami, będąca rozszerzoną wersją hitu z automatów Neo Geo.

Nintendo w dalszym ciągu konsekwentnie rozwija bibliotekę klasyków w ramach Switch Online, a powrót Mario & Wario może być jednym z ciekawszych momentów w tegorocznym kalendarzu retro premier.

Mikołaj Berlik
