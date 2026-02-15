Marathon bez taryfy ulgowej. Każde spotkanie może skończyć się walką

Twórca potwierdził, że w grze nie zastosowano mechanizmu matchmakingu bazującego na poziomie agresji uczestników rozgrywki. Oznacza to, że system nie będzie rozdzielał graczy preferujących unikanie walki od tych, którzy częściej inicjują starcia. W przeciwieństwie do rozwiązań znanych z ARC Raiders, gdzie algorytm w pewnym stopniu uwzględnia styl gry użytkowników, Marathon nie przewiduje podobnych zabezpieczeń.

Marathon zbliża się do premiery zaplanowanej na 5 marca na Xbox Series X/S, PS5 oraz PC, jednak wciąż pojawiają się pytania dotyczące szczegółów funkcjonowania gry po debiucie, w tym startu pierwszego sezonu. W najnowszym wywiadzie reżyser projektu, Joe Ziegler, odniósł się do kwestii systemu dobierania graczy i funkcji międzyplatformowych.

Udostępnimy jednak narzędzia, takie jak czat głosowy oparty na zasięgu, aby umożliwić takim graczom spotykanie się i komunikację w trakcie rozgrywki. W Marathon fundament doświadczenia survivalowego opiera się na napięciu i podejrzliwości wynikających z niepewności co do tego, czy inni gracze mają wrogie zamiary — to właśnie to poczucie nieznanego napędza nieprzewidywalność każdego dynamicznego starcia.

Ziegler podkreślił, że fundamentem doświadczenia ma być napięcie wynikające z niepewności wobec intencji innych uczestników. To właśnie brak jasności co do tego, czy napotkany gracz okaże się sojusznikiem czy zagrożeniem, ma budować dynamikę rozgrywki. Jednocześnie deweloperzy udostępnią narzędzia, takie jak czat głosowy oparty na zasięgu, który pozwoli komunikować się z osobami znajdującymi się w pobliżu.

W kontekście funkcji sieciowych potwierdzono obecność pełnej cross-progresji. Gracze będą mogli powiązać swoje konto i korzystać z jednego wspólnego zapisu niezależnie od platformy. Postępy osiągnięte na PlayStation 5 będzie można kontynuować na PC i odwrotnie. Zespół zadbał także o optymalizację współpracy między użytkownikami korzystającymi z kontrolerów oraz klawiatury i myszy, aby zachować płynność i równowagę rozgrywki.