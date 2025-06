Manor Lords coraz bliżej wersji 1.0. Konsolowe wersje gry z ważną nowością

Jak poinformował serwis Gematsu, w tajwańskim systemie klasyfikacji wiekowej pojawiły się wpisy dotyczące konsolowych wersji Manor Lords. Produkcja otrzymała kategorię PG 15, a co istotne – lista obejmuje nie tylko najnowsze konsole PS5 i Xbox Series X/S, ale także PlayStation 4 oraz Xbox One.

Manor Lords, polska strategia ekonomiczna osadzona w średniowieczu, od kwietnia 2024 roku dostępna jest we wczesnym dostępie. Choć autor gry, Grzegorz Styczeń, regularnie dostarcza kolejne aktualizacje, fani wciąż czekają na ogłoszenie premiery wersji 1.0. Teraz pojawił się nowy sygnał, który może na to wskazywać.

Warto przypomnieć, że według wcześniejszych zapowiedzi, wydanie Manor Lords na konsole ma nastąpić dopiero po premierze wersji 1.0. To oznacza, że przyznanie klasyfikacji może sugerować zbliżające się ogłoszenie terminu pełnej premiery. Choć nie zostało to jeszcze potwierdzone, może to być sygnał, że prace nad projektem zmierzają ku końcowi.