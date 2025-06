Mandragora: Whispers of the Witch Tree doczeka się lubianej opcji. Nowy zwiastun przedstawia ewolucję gry

Gracze mogą spodziewać się dodania lubianej opcji do Mandragora: Whispers of the Witch Tree.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree doczekało się nowego zwiastuna, prezentującego ewolucję tego RPG akcji. Film podkreśla usprawnienia, które zaszły w grze od jej debiutu, w tym wprowadzenie dodatkowych obszarów, ulepszeń Quality-of-Life oraz zmian balansujących. Deweloperzy zdradzili również za pośrednictwem komunikatu prasowego, że do tytułu zmierza lubiana przez graczy opcja.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree z trybem Nowa Gra Plus już w lipcu

Już w lipcu bieżącego roku w Mandragora: Whispers of the Witch Tree ukaże się długo oczekiwany tryb Nowa Gra Plus. Twórcy podkreślają również, że stałe aktualizacje, bazujące na opiniach graczy, są fundamentem rozwoju gier zorientowanych na społeczność.