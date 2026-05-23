Jeden z największych hitów Netflixa zostanie zakończony. Fanom musi wystarczyć jeszcze tylko jeden sezon

Potwierdzono produkcję nowego i zarazem ostatniego sezonu wielkiego serialowego hitu platformy.

Netflix oficjalnie potwierdził, że Emily w Paryżu zakończy się wraz z nadchodzącym szóstym sezonem. Popularna komedia zadebiutowała w 2020 roku i przez lata stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych seriali platformy. W finałowych odcinkach widzowie mają otrzymać wszystko to, z czego produkcja zasłynęła, czyli romanse, modę, podróże oraz kolejne malownicze europejskie lokacje. Emily w Paryżu – szósty sezon będzie ostatnim Informację o zakończeniu serialu przekazano za pośrednictwem specjalnego nagrania z udziałem Lily Collins. Aktorka wcielająca się w Emily Cooper zdradziła, że ekipa pracuje obecnie nad finałowym sezonem w Grecji. Zdjęcia mają powstawać również w Monako oraz Paryżu.

Po sześciu niezapomnianych latach spędzonych z Emily Cooper chciałam przekazać, że nadchodzący szósty sezon będzie naszym ostatnim. Collins zapewniła również, że obsada i twórcy wkładają całe serce w przygotowanie godnego pożegnania serialu. Aktorka podziękowała fanom za wieloletnie wsparcie i podkreśliła, że wszyscy zaangażowani w projekt są niezwykle wdzięczni za popularność produkcji. Głos zabrał także Darren Star, czyli twórca, scenarzysta i producent wykonawczy serialu. Autor takich produkcji jak Beverly Hills, 90210, Melrose Place czy Seksu w wielkim mieście podziękował Netflixowi, Paramountowi oraz widzom, którzy przez lata śledzili historię Emily. Praca nad Emily w Paryżu z tą wyjątkową obsadą i ekipą była podróżą życia. Rozpoczynając finałowy sezon, jestem ogromnie wdzięczny Netflixowi, Paramountowi i przede wszystkim fanom, którzy przeszli z nami tę niesamowitą drogę. Nie możemy doczekać się chwili, gdy pokażemy wam ostatni rozdział tej historii. Dziękujemy, że pozwoliliście nam stać się częścią waszego życia, inspirować marzenia o podróżach i miłość do Paryża. Emily w Paryżu pozostanie z nami na zawsze!.

GramTV przedstawia:

Serial od początku skupiał się na losach Emily Cooper, amerykańskiej specjalistki od marketingu, która przeprowadza się do Paryża, aby rozpocząć nową pracę. Produkcja szybko zaczęła koncentrować się nie tylko na zawodowych wyzwaniach bohaterki, ale także na jej relacjach i życiu uczuciowym. Piąty sezon, który trafił na platformę w grudniu 2025 roku, zakończył się rozstaniem Emily z Marcello. Niedługo później Gabriel zaprosił bohaterkę do Grecji, co otworzyło twórcom drogę do kolejnych zagranicznych lokacji w finałowej odsłonie serialu. W poprzednich sezonach zdjęcia realizowano między innymi we Francji i we Włoszech. W obsadzie serialu znaleźli się również: Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Arnaud Binard, Paul Forman, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Raoul Bova oraz Anna Galiena. Netflix nie ujawnił jeszcze daty premiery finałowego sezonu serialu. Debiutu możemy spodziewać się prawdopodobnie w przyszłym roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.