Mały budżet, ogromny efekt. Mamy nowego kandydata do GOTY 2025?

Dispatch od AdHoc Studio zdobywa wielkie uznanie po premierze, która miała miejsce kilka dni temu. Produkcja jest chwalona zarówno przez krytyków, jak i graczy, a średnia ocen na Steam wynosi obecnie 87%. Gra utrzymuje się w czołówce najlepiej sprzedających się tytułów, zajmując piąte miejsce w rankingu SteamDB i nie spadając poniżej top 10 przychodów.

Dispatch – niski budżet, wielki hit?

Pierwsze recenzje podkreślają wyjątkową jakość Dispatch. Gaming Bible przyznało grze 10/10, opisując ją jako „perfekcyjną” i sugerując, że jeśli kolejne odcinki utrzymają ten poziom, tytuł stanie się kandydatem do GOTY 2025. Wysokie oceny pojawiły się także w innych serwisach: ComicBook – 9/10, COG Connected – 8,8/10, Endless Mode – 8,7/10, Bazi Center – 8,5/10. Najniższa notka to 6/10 od Screen Hub, co pokazuje, że większość odbiorców jest pod dużym wrażeniem gry.