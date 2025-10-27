Zaloguj się lub Zarejestruj

Mały budżet, ogromny efekt. Mamy nowego kandydata do GOTY 2025?

Mikołaj Berlik
2025/10/27 18:00
Dispatch od AdHoc Studio zachwyca graczy.

Dispatch od AdHoc Studio zdobywa wielkie uznanie po premierze, która miała miejsce kilka dni temu. Produkcja jest chwalona zarówno przez krytyków, jak i graczy, a średnia ocen na Steam wynosi obecnie 87%. Gra utrzymuje się w czołówce najlepiej sprzedających się tytułów, zajmując piąte miejsce w rankingu SteamDB i nie spadając poniżej top 10 przychodów.

Dispatch
Dispatch

Dispatch – niski budżet, wielki hit?

Pierwsze recenzje podkreślają wyjątkową jakość Dispatch. Gaming Bible przyznało grze 10/10, opisując ją jako „perfekcyjną” i sugerując, że jeśli kolejne odcinki utrzymają ten poziom, tytuł stanie się kandydatem do GOTY 2025. Wysokie oceny pojawiły się także w innych serwisach: ComicBook – 9/10, COG Connected – 8,8/10, Endless Mode – 8,7/10, Bazi Center – 8,5/10. Najniższa notka to 6/10 od Screen Hub, co pokazuje, że większość odbiorców jest pod dużym wrażeniem gry.

Dispatch wydawany jest w odcinkach – do tej pory gracze mogą sprawdzić dwa pierwsze rozdziały. Kolejne epizody pojawią się w systematycznych odstępach: odcinki 3 i 4 trafią do gry 29 października, 5 i 6 – 5 listopada, a 7 i 8 – 12 listopada. Dzięki temu produkcja stale przyciąga uwagę społeczności i pozwala śledzić rozwój historii w regularnych aktualizacjach.

Przypomnijmy, że Dispatch jest dostępny na PS5 i PC.

Komentarze
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 18:19

Muszę więcej o tej grze poczytać. Wygląda fajnie i można to traktować jako trochę taką animacje od Critical Role (a oni akurat mają fajne animacje) ale no nie wiem... ciężko w dzisiejszych czasach zaufać czemuś co ma w sobie "superbohater" i "amerykański". Zobaczymy. 

MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 18:19

Mam na liście do ogrania bo lubię takie gierki.




