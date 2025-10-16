Zaloguj się lub Zarejestruj

Magiczna alternatywa dla Stardew Valley opóźniona. Przytulne Witchbrook nie ukaże się w tym roku

Patrycja Pietrowska
2025/10/16 11:30
0
0

Witchbrook opóźniony, ale Chucklefish ujawnia interaktywną mapę.

Witchbrook, łączący elementy symulatora życia z RPG, został oficjalnie opóźniony. Pierwotnie premiera była planowana na zimę 2025 roku, jednak deweloperzy ogłosili przesunięcie debiutu na przyszły rok. Choć wiadomości o przesunięciu premiery nigdy nie są przyjmowane z radością, zespół odpowiedzialny za grę postarał się osłodzić fanom oczekiwanie, udostępniając kilka istotnych informacji o stanie prac.

Witchbrook
Witchbrook

Witchbrook zalicza opóźnienie. Gracze muszą poczekać na przytulną, magiczną grę

Twórcy z Chucklefish oświadczyli, że to przesunięcie daje im solidne okno czasowe na dopracowanie rozgrywki. Najważniejszą informacją, która ujrzała światło dzienne, jest pełne ujawnienie mapy regionu Mossport, czyli miejsca, w którym toczyć się będzie akcja gry. Na interaktywnej mapie oznaczono szpilkami strefy, które będą dostępne dla graczy. Wśród nich znalazły się Shadhollow Forest, Parasol Sands, Student Village, Witchbrook College oraz Shadbrook Cottage.

Witchbrook
Witchbrook

GramTV przedstawia:

Deweloperzy opublikowali aktualizację za pośrednictwem platformy Steam, obiecując jednocześnie, że w najbliższym czasie gracze mogą spodziewać się kolejnych szczegółów dotyczących rozwoju projektu. W ciągu kilku nadchodzących tygodni ma się pojawić blog poświęcony szczegółowej personalizacji postaci. Zespół zapowiedział także kolejną odsłonę regularnych wiadomości ze świata gry, nazwaną The Witchbrook Oracle.

Przypomnijmy, że Witchbrook ma trafić na PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oraz konsole Xbox Series X/S.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

