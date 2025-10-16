Magiczna alternatywa dla Stardew Valley opóźniona. Przytulne Witchbrook nie ukaże się w tym roku

Witchbrook, łączący elementy symulatora życia z RPG, został oficjalnie opóźniony. Pierwotnie premiera była planowana na zimę 2025 roku, jednak deweloperzy ogłosili przesunięcie debiutu na przyszły rok. Choć wiadomości o przesunięciu premiery nigdy nie są przyjmowane z radością, zespół odpowiedzialny za grę postarał się osłodzić fanom oczekiwanie, udostępniając kilka istotnych informacji o stanie prac.

Witchbrook zalicza opóźnienie. Gracze muszą poczekać na przytulną, magiczną grę

Twórcy z Chucklefish oświadczyli, że to przesunięcie daje im solidne okno czasowe na dopracowanie rozgrywki. Najważniejszą informacją, która ujrzała światło dzienne, jest pełne ujawnienie mapy regionu Mossport, czyli miejsca, w którym toczyć się będzie akcja gry. Na interaktywnej mapie oznaczono szpilkami strefy, które będą dostępne dla graczy. Wśród nich znalazły się Shadhollow Forest, Parasol Sands, Student Village, Witchbrook College oraz Shadbrook Cottage.