Magia powraca po 28 latach. Sandra Bullock i Nicole Kidman znów razem

Doczekaliśmy się pierwszej zapowiedzi niespodziewanej kontynuacji kultowego filmu.

Po niemal trzech dekadach powraca Totalna magia. Do sieci trafił teaser Totalna magia 2, który potwierdza jedno — Sandra Bullock i Nicole Kidman ponownie wcielą się w siostry Owens. Premiera filmu została zaplanowana na 18 września 2026 roku i już teraz wzbudza spore zainteresowanie, głównie ze względu na powrót oryginalnej obsady. Totalna magia 2 – pierwszy zwiastun wyczekiwanego (?) sequela Za reżyserię odpowiada Susanne Bier, która wcześniej współpracowała z Bullock przy Nie otwieraj oczu oraz z Kidman przy Od nowa. Scenariusz ponownie napisał Akiva Goldsman, współautor pierwszej części. W obsadzie znalazły się również takie nazwiska jak Stockard Channing, Dianne Wiest, Joey King, Maisie Williams oraz Lee Pace.

Pierwsza Totalna magia z 1998 roku opowiadała historię dwóch sióstr wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku, gdzie ich magiczne zdolności budziły nieufność mieszkańców. Nad bohaterkami ciążyła także rodzinna klątwa sprawiająca, że każdy mężczyzna, którego pokochają, był skazany na tragiczny los. Film łączył elementy romansu, dramatu i fantasy, co z czasem okazało się jego największym atutem.

Co ciekawe, produkcja nie odniosła dużego sukcesu w momencie premiery. Wyniki finansowe były rozczarowujące, a recenzje raczej chłodne. Dopiero po latach film zdobył status kultowego i zbudował wierną społeczność fanów, co ostatecznie otworzyło drogę do kontynuacji. Wielu z widzów może zadawać sobie pytanie, które będzie słuszne – czy sequel jest wyczekiwaną produkcją? Powrót tej historii wpisuje się w szerszy trend sięgania po sprawdzone marki. Totalna magia 2 ma szansę wykorzystać nostalgię widzów, ale też spróbować opowiedzieć tę historię na nowo. Kluczowe będzie to, czy twórcom uda się znaleźć balans między odświeżeniem formuły a zachowaniem klimatu oryginału. Jedno jest pewne — skoro po 28 latach zdecydowano się na sequel, to magia tej opowieści wciąż działa i nadal potrafi przyciągnąć uwagę widzów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










