Mafia: The Old Country zaoferuje dwa tryby graficzne na PS5 i Xbox Series X

Warto zauważyć, że twórcy Mafia: The Old Country nie wspomnieli o ulepszeniach dla PlayStation 5 Pro. Ponadto deweloperzy ze studia Hangar 13 nie ujawnili również, jak ich nowa produkcja będzie działać na Xbox Series S. Możemy jednak założyć, że w użytkownicy słabszej konsoli 9. generacji Microsoftu raczej nie otrzymają możliwości wyboru pomiędzy jakością a wydajnością.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Mafia: The Old Country odbędzie się już 8 sierpnia 2025 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do obejrzenia ostatniego zwiastuna nowej odsłony serii Mafia, w którym zaprezentowano system walki.