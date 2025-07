Mafia: The Old Country coraz bardziej jak Uncharted i Tomb Raider

Old

Mafia: The

Studio Hangar 13 zaprezentowało nowy zwiastun Mafia: The Old Country. Czwarta odsłona kultowej gangsterskiej serii coraz wyraźniej skręca w stronę przygodowych gier akcji, przypominając stylistyką takie marki jak Uncharted i Tomb Raider.

Od dłuższego czasu było wiadomo, że The Old Country nie będzie kontynuacją otwartego świata znanego z Mafii III. Nowa gra ma postawić na bardziej liniową narrację, dynamiczne tempo i sekwencje akcji, które wydają się stawiać ją w jednym szeregu z przygodowymi hitami ostatnich lat.

Głównym bohaterem The Old Country będzie Enzo, młody mafioso stawiający pierwsze kroki w świecie przestępczości na Sycylii. Twórcy ewidentnie próbują nadać grze hollywoodzki sznyt i odejść od surowej, ciężkiej atmosfery znanej z pierwszej i drugiej części. To odważna decyzja, która może przyciągnąć nową publiczność, choć z pewnością podzieli fanów serii.

Mafia: The Old Country zadebiutuje 8 sierpnia 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.