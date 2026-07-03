Madonna znowu się wyspowiadała. Fani czekali na to od lat

Mowa oczywiście o nowym albumie zatytułowanym Confessions II.

Po siedmiu latach od premiery od jej ostatniej płyty Madonna powraca z nowym studyjnym albumem. Krążek Confessions II właśnie trafił do słuchaczy i już teraz zapowiada się na jedno z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń roku. To również wyjątkowy moment dla fanów artystki, ponieważ płyta stanowi bezpośrednią kontynuację kultowego Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. Powrót do tanecznych korzeni Jeszcze przed premierą Confessions II budziło ogromne zainteresowanie. Dla wielu fanów to najbardziej wyczekiwany album Madonny od blisko dwóch dekad. Wszystko za sprawą wyraźnego powrotu do tanecznego brzmienia, które przyniosło artystce jedne z największych sukcesów w karierze.

Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne. Krytycy zgodnie podkreślają, że Madonna nagrała swój najlepszy album od wielu lat, a niektórzy określają go wręcz jako najlepsze wydawnictwo artystki od dekad.

GramTV przedstawia:

Premiera została poprzedzona wyjątkowo intensywną kampanią promocyjną. Madonna niespodziewanie pojawiła się podczas festiwalu Coachella, gdzie wspólnie z Sabriną Carpenter wykonała singiel Bring Your Love. Artystka zorganizowała również kameralny koncert w klubie The Abbey w West Hollywood, wystąpiła na nowojorskim Times Square, przygotowała krótkometrażowy film promujący album, a nawet przeprowadziła nietypową kampanię w aplikacji Grindr, kierowaną do społeczności LGBTQ+. Nowe wydawnictwo ma również symboliczne znaczenie. To pierwszy album Madonny po powrocie do Warner Records, wytwórni, z którą związana była przez większość swojej kariery, zanim rozstała się z nią w 2009 roku. Po ponad czterech dekadach obecności na scenie Madonna po raz kolejny udowadnia, że nie zamierza odcinać kuponów od swojej legendy. Zamiast tego stawia na widowiskową promocję, nowe utwory i próbę ponownego podbicia parkietów. Teraz pozostaje już tylko pytanie, czy entuzjastyczne recenzje przełożą się również na wyniki sprzedaży i popularność albumu na światowych listach przebojów. Warto też przypomnieć, że wbrew sukcesowi muzycznemu, wciąż trudno Madonnie o sukces na polu filmowym – jej filmowa biografia została pogrzebana.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









