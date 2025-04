Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz producentami nowego filmu słynnego irańskiego twórcy. W obsadzie – gwiazdy francuskiego kina

Polscy twórcy łączą siły z irańskim reżyserem, a cała akcja będzie mieć miejsce we Francji.

Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz znaleźli się wśród producentów wykonawczych nowego filmu Asghara Farhadiego – Parallel Tales. To kolejny międzynarodowy projekt uhonorowanego Oscarem irańskiego reżysera, który tym razem zamierza kręcić we Francji. Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią 2025 roku, a premiera planowana jest na wiosnę 2026 – co oznacza, że film może zadebiutować na festiwalu w Cannes.

Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz produkują film irańskiego twórcy

Choć szczegóły fabularne Parallel Tales pozostają owiane tajemnicą, już dziś wiadomo, że obsada robi wrażenie. Na ekranie pojawią się legendy francuskiego kina: Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney oraz Adam Bessa.