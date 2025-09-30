Musiało minąć 20 lat, by Simpsonowie dostali drugi film. Fani będą zachwyceni

Po latach plotek i spekulacji w końcu stało się to oficjalne – powstanie drugi kinowy film o Simpsonach. Produkcja dostała zielone światło, a jej premierę zaplanowano na 23 lipca 2027 roku. Data nie jest przypadkowa – dokładnie tego dnia minie 20 lat od debiutu pierwszego filmu.

Simpsonowie – będzie drugi film

Przypomnijmy, że Simpsonowie to jedna z najdłużej emitowanych kreskówek w historii telewizji. Serial zadebiutował w 1989 roku i opowiada o życiu rodziny ze Springfield – Homera, Marge, Barta, Lisy i Maggie. Przez lata stał się symbolem satyry na amerykańską kulturę i jednym z najważniejszych punktów odniesienia w popkulturze.