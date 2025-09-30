Musiało minąć 20 lat, by Simpsonowie dostali drugi film. Fani będą zachwyceni

Po latach plotek i spekulacji w końcu stało się to oficjalne – powstanie drugi kinowy film o Simpsonach. Produkcja dostała zielone światło, a jej premierę zaplanowano na 23 lipca 2027 roku. Data nie jest przypadkowa – dokładnie tego dnia minie 20 lat od debiutu pierwszego filmu.
Simpsonowie – będzie drugi film
Przypomnijmy, że Simpsonowie to jedna z najdłużej emitowanych kreskówek w historii telewizji. Serial zadebiutował w 1989 roku i opowiada o życiu rodziny ze Springfield – Homera, Marge, Barta, Lisy i Maggie. Przez lata stał się symbolem satyry na amerykańską kulturę i jednym z najważniejszych punktów odniesienia w popkulturze.
Film z 2007 roku był ogromnym hitem. Kinowa wersja perypetii rodziny ze Springfield zarobiła na całym świecie ponad 536 milionów dolarów i zebrała świetne recenzje. Mimo tego przez lata sequel pozostawał tylko w sferze plotek. Według doniesień branżowych sprawa rozbiła się o klasyczną wymianę przysług – studio miało dać zielone światło innemu projektowi w zamian za obietnicę powrotu Simpsonów na wielki ekran.
Pierwszy film działał tak dobrze, bo zgromadził scenarzystów odpowiedzialnych za „złote lata” serialu, czyli mniej więcej sezony 1–8. To właśnie wtedy Simpsonowie byli ostrą satyrą, pełną błyskotliwych komentarzy i kultowych gagów, które zdefiniowały komedię lat 90. Dziś serial ma już 37. sezon i wielu fanów uważa, że jego najlepsze czasy dawno minęły. Produkcja jest dostępna na Disney+.
Sukces filmu z 2007 roku pokazał jednak, że gdy starzy twórcy wracają do pracy, magia Springfield odżywa. Trzymamy kciuki, by udało się to i tym razem.
