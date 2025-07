MachineGames nie zwalnia tempa. Nowe gry od twórców Indiana Jones i Wielki Krąg już w produkcji

MachineGames, znane między innymi z gier takich jak Indiana Jones i Wielki Krąg czy serii Wolfenstein, potwierdziło dobre wieści. Studio pracuje bowiem nad wieloma nowymi projektami. Ogłoszenie to poparte jest pozytywnymi wynikami finansowymi.

MachineGames potwierdza prace nad nowymi grami

Dzięki ekscytującym nowym projektom w fazie rozwoju, MachineGames z optymizmem patrzy w przyszłość – zarówno firmy, jak i całej branży.

Doniesienia o kolejnych grach w kontekście Indiana Jonesa pojawiły się już w ubiegłym roku. Według informatorów Indy ma doczekać się więcej tytułów. Na początku czerwca tego roku dowiedzieliśmy się natomiast, że DLC The Order of Giants zadebiutuje już 4 września. To niewątpliwie dobra wiadomość dla fanów najnowszej przygody słynnego archeologa.