Indiana Jones i Wielki Krąg dostępny na nowej platformie. Bethesda przygotowała promocję

Produkcję można teraz kupić na GOG-u w ramach jesiennej wyprzedaży.
Firmy MachineGames i Bethesda sprawiły niespodziankę osobom, które dotąd nie miały okazji zagrać w Indiana Jones i Wielki Krąg. Produkcja trafiła właśnie na GOG-a – popularny serwis należący do CD Projektu. To kolejny etap rozszerzania dostępności tytułu po premierach na Steamie, PlayStation 5 oraz zapowiedzi wersji na Nintendo Switch 2.
Indiana Jones i Wielki Krąg – premiera na GOG-u i atrakcyjna zniżka
Gra zadebiutowała na PC w ubiegłym roku, ale deweloperzy z MachineGames wciąż dbają o jej obecność na nowych platformach. Co więcej, wraz z premierą na GOG-u przygotowano specjalną promocję – zarówno edycję standardową, jak i premium można nabyć taniej o 30%.
Oferta obowiązuje do 5 listopada do godziny 16:00 czasu polskiego, a rabat jest częścią trwającej jesiennej wyprzedaży w sklepie GOG.com. To dobra okazja, by nadrobić jedną z najlepiej ocenianych przygodowych gier akcji ostatnich miesięcy.
Jakie mroczne sekrety kryją się pod ruchliwymi ulicami Rzymu? Przygotuj się na zupełnie nową przygodę z Indianą Jonesem™, która zabierze cię do serca Włoch, gdzie starożytne legendy i złowieszcze kulty obiecują niebezpieczeństwo każdemu, kto jest na tyle odważny – lub głupi – by się nimi zainteresować. Dodatek Indiana Jones i Wielki Krąg™: Zakon Olbrzymów pozwoli ci zgłębić historię zakonu nefilimów – plemienia olbrzymów z podstawowej wersji gry. Dodatek, którego akcja toczy się równolegle z wydarzeniami z podstawki, wprowadza nowe, zachwycające lokacje, skomplikowane łamigłówki, nowych przerażających wrogów i wiele innych atrakcji.
