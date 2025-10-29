Zaloguj się lub Zarejestruj

Indiana Jones i Wielki Krąg dostępny na nowej platformie. Bethesda przygotowała promocję

Mikołaj Berlik
2025/10/29 20:30
0
0

Produkcję można teraz kupić na GOG-u w ramach jesiennej wyprzedaży.

Firmy MachineGames i Bethesda sprawiły niespodziankę osobom, które dotąd nie miały okazji zagrać w Indiana Jones i Wielki Krąg. Produkcja trafiła właśnie na GOG-a – popularny serwis należący do CD Projektu. To kolejny etap rozszerzania dostępności tytułu po premierach na Steamie, PlayStation 5 oraz zapowiedzi wersji na Nintendo Switch 2.

Indiana Jones i Wielki Krąg
Indiana Jones i Wielki Krąg

Indiana Jones i Wielki Krąg – premiera na GOG-u i atrakcyjna zniżka

Gra zadebiutowała na PC w ubiegłym roku, ale deweloperzy z MachineGames wciąż dbają o jej obecność na nowych platformach. Co więcej, wraz z premierą na GOG-u przygotowano specjalną promocję – zarówno edycję standardową, jak i premium można nabyć taniej o 30%.

Wczytywanie ramki mediów.

Oferta obowiązuje do 5 listopada do godziny 16:00 czasu polskiego, a rabat jest częścią trwającej jesiennej wyprzedaży w sklepie GOG.com. To dobra okazja, by nadrobić jedną z najlepiej ocenianych przygodowych gier akcji ostatnich miesięcy.

GramTV przedstawia:

Jakie mroczne sekrety kryją się pod ruchliwymi ulicami Rzymu? Przygotuj się na zupełnie nową przygodę z Indianą Jonesem™, która zabierze cię do serca Włoch, gdzie starożytne legendy i złowieszcze kulty obiecują niebezpieczeństwo każdemu, kto jest na tyle odważny – lub głupi – by się nimi zainteresować. Dodatek Indiana Jones i Wielki Krąg™: Zakon Olbrzymów pozwoli ci zgłębić historię zakonu nefilimów – plemienia olbrzymów z podstawowej wersji gry. Dodatek, którego akcja toczy się równolegle z wydarzeniami z podstawki, wprowadza nowe, zachwycające lokacje, skomplikowane łamigłówki, nowych przerażających wrogów i wiele innych atrakcji.

Tagi:

PC
promocja
GOG.com
GOG
Indiana Jones
Indiana Jones and the Great Circle
Indiana Jones i Wielki Krąg
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112