Indiana Jones i Wielki Krąg dostępny na nowej platformie. Bethesda przygotowała promocję

Firmy MachineGames i Bethesda sprawiły niespodziankę osobom, które dotąd nie miały okazji zagrać w Indiana Jones i Wielki Krąg. Produkcja trafiła właśnie na GOG-a – popularny serwis należący do CD Projektu. To kolejny etap rozszerzania dostępności tytułu po premierach na Steamie, PlayStation 5 oraz zapowiedzi wersji na Nintendo Switch 2.

Indiana Jones i Wielki Krąg – premiera na GOG-u i atrakcyjna zniżka

Gra zadebiutowała na PC w ubiegłym roku, ale deweloperzy z MachineGames wciąż dbają o jej obecność na nowych platformach. Co więcej, wraz z premierą na GOG-u przygotowano specjalną promocję – zarówno edycję standardową, jak i premium można nabyć taniej o 30%.

