Ludzka Pochodnia straci swój ogień? W nowej Fantastycznej Czwórce Johnny Storm nie będzie już playboyem – to dziś niemodne

Szykują się zmiany w postaci Ludzkiej Pochodni w nowej Fantastycznej Czwórce. Nie każdmu się one spodobają.

Jeśli Pedro Pascal uważa, że jego rola w nadchodzącej Fanatycznej Czwórce była onieśmielająca, to o co swojej roli w widowisku sądzi Joseph Quinn? Najwyraźniej w nowej wersji przygód rodziny Richards zaistnieją pewne kluczowe zmiany w interpretowaniu postaci Ludzkiej Pochodni. Aktor wyjaśnił, że ma to związek ze zmianami kulturowymi.

Joseph Quinn o graniu Ludzkiej Pochodni

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zbliża się, nomen omen, wielkimi krokami, dlatego odtwórcy głównych ról zaczynają promować widowisko. Szykują się zmiany, które mogą zaskoczyć fanów. Jedną z najważniejszych będzie nowe podejście do postaci Johnny’ego Storma – znanego jako Ludzka Pochodnia. Wcześniej w tej roli widzieliśmy m.in. Chrisa Evansa, który stworzył wizerunek luzaka, pewnego siebie playboya. Tym razem postać przechodzi metamorfozę.