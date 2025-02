Ludzie z Obsidian Entertainment chcą stworzyć nową grę, którą byłoby Pillars of Eternity Tactics

Obsidian Entertainment stworzyło już dwie uznane odsłony serii Pillars of Eternity oraz kilka rozszerzeń, a także niedawno wydany Avowed, osadzony w tym samym uniwersum. Teraz w studiu pojawiają się głosy o możliwości kontynuacji w formie strategii. To dość ciekawe podejście, w którym twórcy bawią się formatem gry, zamiast trzymać się wytyczonych i sprawdzonych szlaków.

Przy okazji premiery Avowed, sporo dzieje się wokół studia Obsidian Entertainment. Podczas niedawnego livestreamu, dyrektor firmy Josh Sawyer, stwierdził, że Pillars Tactics to coś, nad czym wielu ludzi w studiu chciałoby pracować, a także coś, co lubi wielu fanów gier taktycznych.

Szanse na dalszy rozwój świata Eory są jednak wysokie. Sawyer wspomniał wcześniej, że chętnie stworzyłby Pillars of Eternity 3, gdyby Xbox był gotowy sfinansować projekt na miarę Baldur’s Gate 3. Z kolei reżyserka Avowed, Carrie Patel, również wyraziła chęć dalszej eksploracji tego uniwersum. Jak potoczą się losy serii, pozostaje jeszcze do ustalenia. Wolelibyście trzecią część Pillars of Eternity czy jednak wspomnianą grę taktyczną osadzoną w tym uniwersum?

Jeśli już wspomnieliśmy o Avowed i nadal wahacie się czy warto sięgnąć po ten tytuł, odsyłam was do naszej recenzji.