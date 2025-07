Ludzie gardzą Kanye Westem. Festiwal Rubicon odwołany po fali krytyki wobec zaproszenia rapera promującego nazizm

Organizatorzy ogłosili decyzję o odwołaniu wydarzenia za pośrednictwem Instagrama, tłumacząc ją “presją medialną oraz wycofaniem się kilku artystów i partnerów”. Wygląda na to, że kontrowersyjny raper nie jest lubiany w naszych rejonach.

Festiwal Rubicon został odwołany z powodu zaproszenia Kanye Westa

Kanye West, obecnie znany prawnie jako Ye, miał być główną gwiazdą festiwalu i dać swój jedyny potwierdzony koncert w Europie w tym roku. W zapowiedziach Rubicon określał go jako “wizjonera hip-hopu, ikonę kultury i kontrowersyjnego geniusza”. Tuż po ogłoszeniu jego udziału w wydarzeniu, w sieci pojawiła się petycja wzywająca do usunięcia artysty z line-upu. Jej autorzy zarzucili Westowi wielokrotne i otwarte odwoływanie się do symboli oraz ideologii związanych z najciemniejszym okresem nowoczesnej historii, a obecność rapera na festiwalu określili jako zniewagę dla pamięci historycznej, gloryfikację przemocy wojennej oraz poniżenie wszystkich ofiar reżimu nazistowskiego. W petycji podkreślono również, że koncert Westa w Bratysławie jest nie do zaakceptowania z powodu jego niebezpiecznych postaw publicznych, stojących w sprzeczności z europejską pamięcią historyczną i odpowiedzialnością.