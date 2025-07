Lucasfilm planuje reboot Indiany Jones. Nowy aktor wcieli się w słynnego archeologa

Ciekawe, jak przyjmie to publiczność, szczególnie fani Indiany Jonesa.

Według najnowszego raportu The DisInsider, Lucasfilm szykuje się do rebootu legendarnej serii Indiana Jones. Studio ma jednak dać marce nieco oddechu po ostatnim nieudanym rozdziale, czyli Artefakcie przeznaczenia z 2023 roku, zanim przystąpi do pełnego restartu. Oficjalna zapowiedź nowego kierunku dla franczyzy może nastąpić już podczas przyszłorocznego D23 Expo.

Indiana Jones – będzie reboot serii