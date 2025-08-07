Lost Soul Aside ukończone. Premiera pod koniec sierpnia

Gra tworzona od 2014 roku wreszcie gotowa. Lost Soul Aside trafi na PS5 i PC jeszcze w tym miesiącu.

Po latach oczekiwań Lost Soul Aside oficjalnie osiągnęło złoty status. Oznacza to, że wszystkie prace nad grą zostały zakończone, a twórcy przygotowują się do premiery zaplanowanej na 29 sierpnia 2025 roku. Produkcja Ultizero Games zadebiutuje na PlayStation 5 oraz PC.

Lost Soul Aside – co wiemy o fabule i rozgrywce

Lost Soul Aside to dynamiczne RPG akcji, którego głównym bohaterem jest Kazer – członek ruchu oporu GLIMMER. Jego misja przeciwko Imperium zostaje przerwana przez inwazję Voidraxa. W wyniku ataku porwana zostaje siostra Kazera, Louisa. Razem z tajemniczym towarzyszem o imieniu Arena, protagonista wyrusza w podróż, by ją odzyskać.

Wczytywanie ramki mediów.