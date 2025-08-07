Zaloguj się lub Zarejestruj

Lost Soul Aside ukończone. Premiera pod koniec sierpnia

Mikołaj Berlik
2025/08/07 15:00
0
0

Gra tworzona od 2014 roku wreszcie gotowa. Lost Soul Aside trafi na PS5 i PC jeszcze w tym miesiącu.

Po latach oczekiwań Lost Soul Aside oficjalnie osiągnęło złoty status. Oznacza to, że wszystkie prace nad grą zostały zakończone, a twórcy przygotowują się do premiery zaplanowanej na 29 sierpnia 2025 roku. Produkcja Ultizero Games zadebiutuje na PlayStation 5 oraz PC.

Lost Soul Aside

Lost Soul Aside – co wiemy o fabule i rozgrywce

Lost Soul Aside to dynamiczne RPG akcji, którego głównym bohaterem jest Kazer – członek ruchu oporu GLIMMER. Jego misja przeciwko Imperium zostaje przerwana przez inwazję Voidraxa. W wyniku ataku porwana zostaje siostra Kazera, Louisa. Razem z tajemniczym towarzyszem o imieniu Arena, protagonista wyrusza w podróż, by ją odzyskać.

Rozgrywka czerpie garściami z klasyki gatunku – Devil May Cry, Ninja Gaiden, Bayonetty czy Final Fantasy Versus XIII. System walki nastawiony jest na szybką akcję i efektowne kombinacje, a do dyspozycji gracza oddano cztery różne bronie o unikalnych właściwościach. Twórcy obiecują płynne i widowiskowe starcia.

Produkcja gry rozpoczęła się w 2014 roku z myślą o PlayStation 4. Od tego czasu projekt był wielokrotnie opóźniany i przebudowywany. Mimo długiego cyklu produkcyjnego, Ultizero Games zapewnia, że w ostatnich tygodniach skupiło się na ostatecznych optymalizacjach, by zapewnić możliwie jak najlepsze doświadczenie.

Lost Soul Aside ukaże się 29 sierpnia na PS5 i PC.

Źródło:https://gamingbolt.com/lost-soul-aside-has-gone-gold

News
PC
zapowiedź
PlayStation 5
Lost Soul Aside
złoty status
Mikołaj Berlik
0



