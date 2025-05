Lost in Random: The Eternal Die z datą premiery. Zobaczcie nowy gameplay trailer

Lost in Random: The Eternal Die, tworzone przez Stormteller Games i wydawane przez Thunderful, ma zadebiutować już 17 czerwca. Gra trafi na wiele platform, w tym Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch oraz PC. Tytuł będzie również dostępny dla abonentów usługi Game Pass już w dniu premiery.

Do sieci trafił już nowy gameplay trailer potwierdzający datę premiery. Zwiastun znajduje się na dole wiadomości.

Lost in Random: The Eternal Die łączy w sobie taktyczną walkę, dynamiczną akcję w czasie rzeczywistym oraz losowe mechaniki rzutu kością, dzięki którym każde starcie trzyma w napięciu.

Poznawaj kolejne warstwy oryginalnej, niezależnej historii, wcielając się w królową Aleksandrę – niegdyś potężną władczynię Przypadku, która wyrusza w podróż po zemstę i odkupienie.

Władaj arsenałem czterech wyjątkowych broni, korzystaj z potężnych karcianych zdolności, wyzwalaj moc żywiołów dzięki reliktom i odmieniaj losy bitew, wykonując strategiczne rzuty swoją wierną kościaną towarzyszką Fortuną. Możesz też spróbować sił w grach o wysoką stawkę, w których odpowiedni rzut przyniesie ci wspaniałe nagrody… lub miażdżące konsekwencje.

Nawet śmierć nie oznacza końca – wracaj do Sanktuarium, by w ramach przygotowań do kolejnego podejścia odblokować nowe bronie, kupić potężne ulepszenia i podjąć się zadań dla sojuszników.