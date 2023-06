Lost Ark z czerwcową aktualizacją. Amazon Games ujawniło szczegóły patcha

W czerwcowej aktualizacji Lost Ark gracze odkryją Elegacię, krainę Lazenith . Na eksplorację czeka także Ereonnor, miasto świateł zbudowane z podziwu dla bogów, a także błogosławiony Ogród Hestera i święte Phylantos . Aby udać się do Elgacii, gracze będą potrzebować przedmiotów na poziomie 1460.

Lost Ark ma się dobrze – Amazon Games kontynuuje dodawanie do gry nowej zawartości. Jak podaje serwis Worth Playing , niedawno deweloperzy ujawnili szczegóły czerwcowej aktualizacji . Najnowszy update wprowadzi do produkcji kilka nowości, wśród których znajdziemy chociażby nowy wątek fabularny.

Oprócz nowego wątku fabularnego patch wprowadzi nowy loch dla czterech graczy – Kayangel Abyss – z dwoma poziomami trudności (normalnym oraz trudnym), a także czterema portalami do zapisywania postępów. Trzeba jednak zaznaczyć, że do uzyskania dostępu do lochu potrzebne jest ukończenie fabuły Elegacii. Na normalnym poziomie trudności wymagany jest poziom przedmiotów 1540, a na trudnym 1580.