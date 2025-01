Los Angeles płonie, a scenarzysta Nie patrz w górę wypomina krytykom, że mylili się odnośnie filmu

Pożary, które obecnie szaleją w Los Angeles, stały się ponownym przyczynkiem do dyskusji o globalnym kryzysie klimatycznym, który zagraża coraz większym regionom świata. Choć tragedia wstrząsnęła mieszkańcami i całym światem, dla Davida Siroty, scenarzysty głośnego filmu Nie patrz w górę z 2021 roku, jest to także moment, by przypomnieć o krytyce filmu. Na tle dramatycznych wydarzeń Sirota, nominowany do Oscara za scenariusz, postanowił zareagować w mediach społecznościowych, stwierdzając, że pożary w Los Angeles są dowodem na to, że jego film miał rację.

Los Angeles płonie, a scenarzysta Nie patrz w górę wspomina krytykę filmu

Sirota, który wspólnie z reżyserem Adamem McKayem stworzył satyrę o nieuchronnie nadchodzącej katastrofie pochodzącej z kosmosu, uważa, że krytycy filmu powinni teraz ponieść konsekwencje swoich opinii.