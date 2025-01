Avengers: Doomsday ma problemy. Scenariusz poszedł do kosza

Wydawało się, że po odrzuceniu Kanga Zdobywcy jako głównego antagonisty i tym samym zmiany koncepcji na historię, piąta część Avengers wyjdzie na prostą. Tym bardziej że Marvel ponownie zatrudnił braci Russo do wyreżyserowania wielkiego superbohaterskiego widowiska. W międzyczasie zrezygnowano z Jeffa Lovenessa jako głównego scenarzysty, który został zastąpiony przez Michaela Waldrona, który pracował nad skryptem do Doktora Strange’a w multiwersum obłędu. W ostatnich miesiącach pojawiło się sporo plotek i spekulacji dotyczących Avengers: Doomsday. Nie zabrakło nawet podania wstępnej listy bohaterów, którzy pojawią się w filmie. Ale ta może już nie być aktualna i według najnowszych doniesień scenariusz filmu został wyrzucony do kosza i obecnie pisany jest nowy.

Avengers: Doomsday ma problemy ze scenariuszem. Historia powstaje od nowa

Prace na planie nowej odsłony Avengersów miały rozpocząć się już w ciągu najbliższych miesięcy. Marvel musi jednak wziąć poprawkę na opóźnienia w pisaniu scenariusza, który wciąż nie jest gotowy. Bracia Russo mieli nie być zadowoleni z historii napisanej przez Waldrona i cała fabuła pisana jest od nowa. Mimo to studio nadal planuje wejść na plan podczas nadchodzącej wiosny.