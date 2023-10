Lords of the Fallen w szczegółach. Poznaliśmy liczbę bossów, klas i nie tylko

Mikołaj Ciesielski

CI Games postanowiło podzielić się kilkoma dodatkowymi informacjami na temat nowego action-RPG.

Wczoraj w sieci pojawił się premierowy zwiastun Lords of the Fallen. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianą produkcją. CI Games postanowiło bowiem podzielić się kilkoma dodatkowymi szczegółami na temat nowego action-RPG. Polska firma ujawniła m.in. liczbę bossów, z którymi gracze będą musieli zmierzyć się w Lords of the Fallen. W Lords of the Fallen zmierzymy się z 30 bossami. CI Games dzieli się szczegółami Na oficjalnym profilu Lords of the Fallen na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) opublikowano wczoraj interesującą infografikę. Dowiadujemy się z niej, że wspomniany tytuł znajdował się w produkcji przez cztery lata i był rozwijany przez ponad 400 deweloperów. Nie zabrakło również informacji na temat samej rozgrywki.

Okazuje się, że w Lords of the Fallen dostępnych będzie 13 klas postaci. Gracze będą mogli natomiast skorzystać ze 194 broni oraz tarcz, a także 76 czarów. W produkcji znajdzie się również 339 elementów pancerza. Użytkownicy nie powinni mieć więc problemów ze skomponowaniem zestawu, który będzie pasować do ich stylu gry.

