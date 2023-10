Lords of the Fallen na premierowym zwiastunie. Jest mrocznie i klimatycznie

Premierowy zwiastun Lords of the Fallen wprowadza graczy w klimat oraz historię nowego RPG-a akcji od CI Games i studia Hexworks. W materiale nie zabrakło również fragmentów rozgrywki prezentujących starcia z wymagającymi oponentami. Najnowszy trailer pokazuje również mroczny świat fantasy, który użytkownicy będą mieli okazję przemierzać w trakcie rozgrywki.

Na początku września mieliśmy okazję zobaczyć obszerny gameplay z Lords of the Fallen . Zgodnie z zapowiedziami nowe action-RPG od CI Games i studia Hexworks zadebiutuje na rynku już w tym tygodniu. Wczoraj natomiast do sieci trafił premierowy zwiastun wspomnianej produkcji. Materiał przygotowuje graczy na „epicką podróż”, w której trakcie będą musieli powstrzymać demonicznego boga Adyra.

W Lords of the Fallen gracze wcielą się w jednego z legendarnych Krzyżowców. Bohater jest natomiast ostatnią nadzieją ludzkości w walce przeciwko Adyrowi oraz jego hordom. Dzięki potężnej lampie protagonista otrzyma możliwość podróżowania między równoległymi światami żywych (Axiom) i umarłych (Umbral), dzięki czemu zyska przewagę nad demonicznym bogiem i jego siłami.

Gracze nie będą musieli jednak stawiać czoła Adyrowi w pojedynkę. Śmiałkowie, którzy zdecydują się wyruszyć do mrocznego świata Lords of the Fallen, będą bowiem mogli skorzystać ze wsparcia innych użytkowników w kooperacyjnym trybie współpracy.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen zadebiutuje na PC, a także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 13 października 2023 roku, czyli w najbliższy piątek. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nowego action-RPG od CI Games.