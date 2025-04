Lords of the Fallen 2.0 już dostępne. Darmowy dostęp dla znajomego, ulepszony system walki i nie tylko

Kilka dni temu Marek Tymiński, prezes CI Games, potwierdził nadejście Lords of the Fallen 2.0 . Studio udostępnia właśnie dziś aktualizację, która wprowadza znaczące ulepszenia rozgrywki, trybu kooperacji i nie tylko. Łatka jest dostępna bez dodatkowych opłat od 17 kwietnia, od godziny 17:00, dla wszystkich posiadaczy gry na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Lords of the Fallen 2.0: nowe mechaniki, lepsza walka i odświeżony kreator postaci

Jedną z kluczowych nowości jest „Darmowy dostęp dla znajomego” (Free Friend’s Pass). Dzięki tej funkcji wszyscy gracze – nawet ci, którzy nie posiadają gry – otrzymują bezpłatny dostęp do kreatora postaci oraz całego początkowego obszaru Lords of the Fallen. Po ukończeniu samouczka ci gracze mogą dołączyć do znajomego posiadającego pełną wersję gry i wspólnie przeżyć całą przygodę w trybie współpracy online.

Kolejnym znaczącym ulepszeniem jest pełne współdzielenie postępów w trybie kooperacji oraz cross-play. Pokonani bossowie i zapalone latarnie utrzymują się w obu światach. Dodatkowo, obaj gracze mają możliwość wzajemnego wskrzeszania się oraz otrzymują 100% wigoru i wszystkie łupy.