Lorde zapowiada ostatni singiel przed premierą albumu "Virgin". Nazywa go „hymnem na cześć życia w mieście i pożądania”

“Hammer” będzie trzecim singlem promującym album “Virgin”, po utworach “What Was That” oraz “Man of the Year”. Ten pierwszy ukazał się w kwietniu i towarzyszył mu amatorski teledysk nagrany częściowo podczas spontanicznego spotkania z fanami w nowojorskim Washington Square Park. W “Man of the Year”, wydanym pod koniec maja, Lorde opowiada o poszerzaniu swojej tożsamości płciowej i odkrywaniu wewnętrznej męskości.

Album “Virgin” ukaże się 27 czerwca nakładem Republic Records i będzie zawierał produkcje takich twórców jak Jim-E Stack, Fabiana Palladino, Andrew Aged, Buddy Ross, Dan Nigro i Dev Hynes (Blood Orange). W nowym materiale Lorde poruszy szereg bardzo osobistych tematów, między innymi swoje doświadczenia związane z zaburzeniami odżywiania, odstawieniem antykoncepcji hormonalnej i zakończeniem wieloletniego związku.