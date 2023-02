Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth ciągle powstaje. EA zapewnia, że gra jest w produkcji

Na wstępnie przypomnijmy, że w tym tygodniu Electronic Arts zapowiedziało wyłączenie serwerów Apex Legends Mobile oraz o anulowaniu praca nad Battlefield Mobile. Pojawiły się więc pytania o kolejną grę mobilną, nad którą pracuje amerykański wydawca.

Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth nie zostało skasowane

O Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth wiemy już od jakiegoś czasu. We wrześniu ubiegłego roku zaprezentowano również trailer tej nadchodzącej produkcji. W specjalnym raporcie Electronic Arts zapewnia, że prace nad grą ciągle trwają, a jej premiery powinniśmy spodziewać się jeszcze w tym roku.



Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth ma wyróżniać się „wciągającą fabułą” oraz turowym systemem walki. Produkcja ma opierać się również na „rozbudowanych systemach kolekcjonowania”, a także oferować „szeroki wachlarz postaci z całego ogromnego uniwersum Władcy Pierścieni i Hobbita”.