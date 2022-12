Lootboksy wyrządzają "emocjonalną i finansową krzywdę" nieletnim graczom

Brytyjscy naukowcy – doktorzy James Ash, Rachel Gordon oraz Sarah Mills opublikowali nowy raport, w którym stwierdzili, że lootboksy wyrządzają finansową oraz emocjonalną krzywdę młodszym graczom. Badacze dokładnie prześledzili nawyki czterdziestu dwóch rodzin z dziećmi w wieku od 5 do 7 lat oraz przeprowadzili rozmowy z trzydziestoma osobami, w tym także innymi rodzicami, opiekunami i twórcami gier. Efekty? Naukowcy wyróżnili wzorce kompulsywnego wydawania pieniędzy.

Lootboksy wyrządzają krzywdę młodszym graczom

Oznacza to przede wszystkim wykorzystywanie kart kredytowych bez wiedzy rodziców w celu zdobycia wartościowych społecznie przedmiotów. Na wspomnianą finansową i emocjonalną krzywdę składają się z kolei także wyrzuty sumienia z powodu wydatków oraz frustracja, gdy dana skrzynka z losowym łupem nie zapewniała wymarzonego przedmiotu, co z kolei często prowadzi do wydawania kolejnych pieniędzy. W raporcie badacze porównali lootboksy do hazardu, co nie powinno raczej nikogo szczególnie zdziwić.

Autorzy raportu stwierdzili, iż potrzebne jest powołanie osobnego – i tym samym niezależnego – organu odpowiadającego za regulację lootboksów oraz mikropłatności. Oprócz tego uważają, że powinno się wprowadzić zakaz sprzedaży gier z lootboksami osobom niepełnoletnim, a także podawać ceny skrzynek w realnej walucie i tym samym pozbyć się wirtualnych monet. Pytanie tylko, czy którakolwiek z tych propozycji zamieni się w rzeczywistość.