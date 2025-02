Longvinter po trzech latach wychodzi z wczesnego dostępu. Gra trafi na PlayStation w 2026 roku

Deweloperzy nie zamierzają zwalniać tempa, dlatego już teraz zapowiedzieli premierę swojej gry na PlayStation w 2026 roku. To oznacza, że mają jeszcze czas na dopracowanie i ulepszenie tytułu, co może zapewnić mu świetny debiut na konsolach Sony.

Tymczasem gracze zainteresowani zakupem Longvinter mogą skorzystać z 40% zniżki na Steamie do 28 lutego, dzięki czemu cena gry wynosi obecnie jedynie 55 złotych. To doskonała okazja, by dołączyć do rozgrywki i sprawdzić wszystkie nowości w wersji 1.0.