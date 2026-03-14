Niedługo dowiesz się ciekawych rzeczy o sobie i swojej rodzinie. Do LoL-a zmierza czat głosowy

LoL od lat znany jest z tego, jak bezlitosnym jest środowiskiem. A już niedługo obcowanie z tą MOBĄ może być jeszcze bardziej wymagające.

Czat głosowy pojawi się w League of Legends

Riot Games oficjalnie potwierdził, że do League of Legends zmierza czat głosowy. Dotychczas komunikacja w grze opierała się głównie na pingach oraz czacie tekstowym, a możliwość głosowej komunikacji mieli co najwyżej zawodnicy funkcjonujący w ramach jednego party. Ale to ma się zmienić, bo w LoL-u pojawi się ma rozwiązanie doskonale znane graczom np. Counter-Strike’a czy też innej produkcji Riotu, VALORANTA. Co ciekawe, już na początku roku data minerzy odkryli pliki sugerujące, że takie rozwiązanie faktycznie może powstać, ale dopiero teraz sami twórcy hitowej MOBY zabrali na ten temat głos.