Niedługo dowiesz się ciekawych rzeczy o sobie i swojej rodzinie. Do LoL-a zmierza czat głosowy

Jeżeli szukacie sieciowej produkcji z najbardziej toksyczną społecznością, wybór jest prosty. League of Legends to jedyna możliwa opcja.
LoL od lat znany jest z tego, jak bezlitosnym jest środowiskiem. A już niedługo obcowanie z tą MOBĄ może być jeszcze bardziej wymagające.
Czat głosowy pojawi się w League of Legends
Riot Games oficjalnie potwierdził, że do League of Legends zmierza czat głosowy. Dotychczas komunikacja w grze opierała się głównie na pingach oraz czacie tekstowym, a możliwość głosowej komunikacji mieli co najwyżej zawodnicy funkcjonujący w ramach jednego party. Ale to ma się zmienić, bo w LoL-u pojawi się ma rozwiązanie doskonale znane graczom np. Counter-Strike’a czy też innej produkcji Riotu, VALORANTA. Co ciekawe, już na początku roku data minerzy odkryli pliki sugerujące, że takie rozwiązanie faktycznie może powstać, ale dopiero teraz sami twórcy hitowej MOBY zabrali na ten temat głos.
Przedstawiciele Riotu skomentowali sprawę takimi słowami:
Uważamy, że dobrze zrealizowany czat głosowy otwiera drzwi do lepszej pracy zespołowej i koordynacji, a także ma potencjał, by poprawić ogólne wrażenia z rozgrywki dla graczy, którzy chcą z niego korzystać. Zrobimy to, współpracując z wami wszystkimi, aby znaleźć najlepszą wersję drużynowego czatu głosowego dla społeczności League.
Niemniej nie wiadomo konkretnie, kiedy czat głosowy trafi do League of Legends, ale raczej nie stanie się to zbyt szybko. Deweloperzy chcą mieć bowiem pewność, że funkcja dostanie dopracowana, również pod kątem ochrony graczy przed toksycznością. I to jest zdecydowanie największy problem, który przez wiele lat powstrzymywał Riot przed implementacją tego rozwiązania. Wobec tego w planach są m.in. konsultacje z graczami z całego świata. Niewykluczone też, że późniejsze prowadzenie czatu głosowego odbywać się będzie stopniowo, czyli region po regionie, a nie od razu na całym świecie.
Riot zapewnia, że voice chat wejdzie w życie dopiero wtedy, gdy będzie bezpieczny:
Słyszymy wasze obawy dotyczące świata, w którym niektórzy używają czatu głosowego do bycia złośliwym wobec innych. Chcemy was uspokoić: słuchamy was i jesteśmy zdeterminowani, aby upewnić się, że taki scenariusz nie nastąpi.
