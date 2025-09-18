Logitech G PRO X TKL RAPID za 384 zł w Amazon PL – 95 zł taniej

Magnetyczno-analogowa klawiatura Logitech G PRO X TKL RAPID dostępna teraz w Amazon PL za 384 zł.

Model Logitech G PRO X TKL RAPID z magnetyczno-analogowymi switchami można teraz kupić w polskim Amazonie za 384 zł, czyli o 95 zł taniej niż standardowa cena 479 zł. Klawiatura obsługuje funkcję multi-point, pozwalającą konfigurować działania w zależności od siły nacisku na klawisz, oferuje podświetlenie Lightsync oraz pamięć na kilka ustawień.

Logitech G PRO X TKL RAPID – oferta i dostawa

Promocja dotyczy wersji w kolorze magenta. Klawiaturę można zamówić z darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatu InPost, co czyni zakup wygodnym i atrakcyjnym cenowo.