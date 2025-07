Little Nightmares 2 za 11,90 zł w Nintendo eShop – klimatyczna przygoda w rekordowo niskiej cenie

Gra platformowo-logiczna taniej o 90% tylko do 3 sierpnia

W sklepie Nintendo eShop pojawiła się wyjątkowa promocja na Little Nightmares 2 – cenioną grę platformową z elementami logicznymi i horroru. Tytuł dostępny jest obecnie za 11,90 zł, co stanowi 90% zniżki względem ceny standardowej i oznacza najniższą cenę w historii na tej platformie.

Little Nightmares 2 – oferta w Nintendo eShop

Promocja obowiązuje do 3 sierpnia, a przeceniona wersja dotyczy edycji cyfrowej gry na Nintendo Switch. Little Nightmares 2 to tytuł studia Tarsier Studios, który zadebiutował w 2021 roku i zebrał bardzo pozytywne recenzje graczy oraz krytyków. Produkcja wyróżnia się niepokojącym klimatem, unikalnym stylem graficznym i dopracowaną mechaniką rozgrywki, w której oprócz skradania się i eksploracji kluczową rolę odgrywa rozwiązywanie zagadek.