Lista wszystkich superbohaterskich produkcji na drugą połowę 2025 roku. DCU wchodzi do gry

Dwie nowe odsłony Avengers nie trafią do kin zgodnie z planem. Zarówno Doomsday, jak i Secret Wars zostały opóźnione o pół roku i trafią do kin dopiero na święta w 2026 i 2027 roku. Mimo to fani superbohaterskich produkcji nie powinni narzekać na brak ciekawych propozycji do oglądania. Jeszcze do końca tego roku zarówno Marvel, jak i DC Studios zaoferuje widzom sporo ciekawych nowości, zarówno kinowych, jak i na streamingu. Chociaż nowe uniwersum DC wystartowało już pod koniec ubiegłego roku, to dopiero wraz z premierą Supermana nadejdzie prawdziwa inauguracja, a przy okazji sprawdzian, czy seria Jamesa Gunna zmierza we właściwym kierunku. DC rozpoczyna franczyzę spokojnie i w tym roku czekają nas tylko dwa tytuły z ich uniwersum.